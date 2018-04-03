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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da İsrail protestosu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlar, geçen cuma günü Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere ateş açarak çok sayıda kişiyi öldürüp, yaralayan İsrail askerlerini protesto etti

03 Nisan 2018 00:51

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlar, geçen cuma günü Büyük Dönüş Yürüyüşü\'ne katılan Filistinlilere ateş açarak çok sayıda kişiyi öldürüp, yaralayan İsrail askerlerini protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi ve 42 STK ile siyasi parti temsilcileri, Demokrasi Parkı önünde İsrail\'i protesto etti. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, İsrail\'in tutumunu kınadı. Açıklamanın ardından grup bir süre İsrail lehine slogan atıp dağıldı.
 

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