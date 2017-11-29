(Görüntülü Haber) Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs alev aldı

Mahir ALAN ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü seyir halindeyken alev aldı. Olay, gece geç saatlerde Sıratut Mahallesinde meydana geldi. Abdullah Aydın yönetimindeki tekstil fabrikası işçilerini taşıyan 34 YA 3186 plakalı otobüs, seyir halindeyken birden alev aldı. Alevleri fark eden Aydın, otobüsten işçileri indirerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.