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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da deprem tatbikatı

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

14 Eylül 2017 20:06

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD, itfaiye, İHH ve polisin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Hastane bahçesinde düzenlenen tatbikata İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Hastane Başhekimi Fatih Doğan, AFAD İl Müdürü Osman Altuğ, 112 Acil Servis Başhekimi Osman Küçükkelepçe ve sağlık çalışanları katıldı. Tatbikatta senaryo gereği depremin ardından hastane bahçesine sahra hastanesi kurulumu gerçekleştirildi. UMKE ekipleri tarafından binada mahsur ve göçük altında kalanlar tahliye edilip sahra hastanesine getirildi. Hastane ek binasında çıkan yangında mahsur kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Amaçlarının ekiplerin hareket kabiliyetlerinin arttırılması ve olası afet durumunda hızlıca müdahale etmek olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimimizin 2017 yılı planlı tatbikatı ve aynı zamanda Eğitim Araştırma Hastanemizin hastane Afet Planı\'nı masa başı tatbikatıyla beraber uyguladığımız bir etkinlikti. Senaryo gereği ilimiz merkezinde 7 şiddetinde bir deprem meydana geliyor. Bu deprem il merkezi ve Besni, Gölbaşı, Kahta ve Sincik ilçelerini kapsayan etkileyen bir deprem. Özellikle hastane binalarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle içeride bulunan hastaların tahliyesi yoğun bakım ünitelerin tahliyesi acil servisin kurgulanması bu senaryonun içerisinde olan etkenler burada UMKE ekiplerinin yanı sıra AFAD, belediye, emniyet, ve hastanemizin ilgili birimlerinin koordineli bir şekilde yine sivil toplum kuruluşları olan İHH\'nın beraber koordine ettiği bir tatbikat. Tatbikatta özellikle ekipler kendilerine verilen rolleri en etkin aslına uygun bir şekilde icra etmekteler.

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