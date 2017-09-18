(Görüntülü Haber) Adıyaman’da, Ahilik Haftası Kutlamaları başladı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılarak başlanılan etkinlikler Demokrasi Parkı\'nda devam etti. Törene; Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, oda başkanları, kurum amirleri, esnaflar ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı?nın okunmasıyla başlayan kutlamaların açılışı konuşmasını yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Bu coğrafyadaki tarihimizde en önemli çalışmalarımızdan birisi ahiliktir. Bizim camiamızın köküdür. Dünyadaki ilk meslek örgütüdür. Tüccarların sanayicilerin meslek örgütlenmesidir. Bu manada özel sektörün bütün dünyada çatısını oluşturan ahilik sistemidir. Osmanlı döneminde gelir kuruluşları olarak kabül edilmiş cumhuriyet döneminde cumhuriyet kuruluşlarıyla birlikte yasal düzenlemeler yapılarak devam etmiştir. Bugün peştamal kuşanma yerine diploma verilmekte esnafın çalışan kesimleri sosyal güvenlikleri devletimizin sosyal güvenlik kurumları arasında sağlanmaktadır dedi Konuşmaların ardından Adıyaman Belediyesi tiyatro ekibi tarafından ahilikteki şed kuşatma töreni sahnelendi. Vali Nurullah Naci Kalkancı, yılın ahisi seçilen Ahmet Benlice\'ye kalafatı giydirerek altın hediye etti. Program sonunda katılanlara pilav dağıtımıyla son buldu.