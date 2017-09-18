T24 LogoT24 Logo
Eğitim

(Görüntülü Haber) Adıyaman’da 150 bin öğrenci ders başı yaptı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da 2017-2018 eğitim- öğretim yılında 150 bin öğrenci ders başı yaptı

18 Eylül 2017 20:03

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da 2017-2018 eğitim- öğretim yılında 150 bin öğrenci ders başı yaptı. Okuldaki törene katılan Vali Nurullah Naci Kalkancı, sınıfları gezip öğrencilere kitap dağıttı. Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olması nedeniyle Adıyaman Merkez Demokrasi İlkokulu\'nda tören düzenlendi. Törene; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkan Vekili Hasan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Demokrasi İlkokulu Müdürü Mahmut Yılmaz, İnsan hayatında eğitimin önemine değindi. Vali Nurullah Naci Kalkancı, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, \"İlköğretim, okumanın, anlamanın, görmenin ve gördüğünden anlam ve dersler çıkarmanın, ders almanın, düşünmenin, aklı kullanmanın, zekayı terbiye etmenin yani milli kültürün temellerinin atıldığı yerdir. Genç beyinlerin vatan ve millet sevgisini, bağımsız ve şerefli yaşamaya başladığı yer de ilköğretimdir. Milli birlik ve beraberliğe, milli ahlak ve terbiyeye giden yolun başlangıcıdır. İlköğretim Haftası geleceğimizin teminatı bizlerin en kıymetli varlığı ve gururu olan evlatlarımızın sevinç ve övünç günleridir. Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunun meşalesidir\" dedi. Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise,\"Eğitim bir ülkenin kalkınmasında rol alan en önemli esaslardan birisidir. Bu nedenle eğitim sistemimizde öğrencilerimizin zihnen ve bedenen geliştirilmesi sadece ferdi bir iyileşme değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmamızı da sağlayacak yollardan birisi olarak değerlendirilmesi ve ele alınmak zorundadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi birer insan ve iyi birer vatandaş yapmanın gelecekte onları ülke yönetiminde söz sahibi olmalarının toplumsal sorunlara duyarlı ve bunların çözümü yolunda çaba harcayan fertler olarak yetiştirilmek ancak iyi bir eğitimle mümkün olur\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Demokrasi İlkokulu öğrencileri tarafından halkoyunları gösterisi yapılarak şiirler okundu. Vali Nurullah Naci Kalkancı, protokol üyeleriyle kurdele kesip sınıfları gezerek öğrencilere kitaplarını dağıttı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHAADIYAMANOkuldakiVali Nurullah Naci KalkancıYeniAdıyaman Merkez DemokrasiTörene; Vali Nurullah Naci Kalkancı Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar Belediye Başkan Vekili Hasan DemirJandarma Komutanı Albay Ercan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24