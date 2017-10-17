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(Görüntülü Haber) Adapazarı'nda market soygunu kameraya yansıdı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, 3 kişinin bir marketten kasada bulunan 900 lira ile raflarda bulunan sigaraları çaldığı anlar, kameraya yansıdı

17 Ekim 2017 20:13

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, 3 kişinin bir marketten kasada bulunan 900 lira ile raflarda bulunan sigaraları çaldığı anlar, kameraya yansıdı. Olay, bugün saat 04.00 sıralarında, Maltepe Mahallesi Taner Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, bir marketin kapısını zorlayarak açtı. Şüphellierden ikisi dışarıda gözcülük yaparken, diğeri ise içeri girip, raflarda bulunan yaklaşık 2 bin lira değerindeki sigaralar ile kasada bulunan 900 lirayı çaldı. Sabah işyerine gelen market sahibi, soyulduğunu anlayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan şüphellierin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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