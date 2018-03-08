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(Görüntülü Haber) Adanasporlu taraftarlar, molada market sahibiyle kavga etti

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- ANKARA’da oynanacak Ankaragücü-Adanaspor maçına giden Adanaspor taraftarı, mola için durdukları Aksaray’da, bir market sahibi ile kavga etti

08 Mart 2018 21:00

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- ANKARA’da oynanacak Ankaragücü-Adanaspor maçına giden Adanaspor taraftarı, mola için durdukları Aksaray’da, bir market sahibi ile kavga etti. Çıkan kavgayı polis biber gazı kullanarak önlemeye çalıştı. Spor Toto 1\'inci Lig\'de, bu akşam saat 19.00’da Ankara\'da oynanacak olan Ankaragücü-Adanaspor maçına giden Adanasporlu taraftarları taşıyan 4 otobüs, Adana-Aksaray karayolundaki bir market önünde durup mola verdi. Taraftar ile market sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile otobüslerdeki diğer taraftarlar da araçtan inip, markete doğru yöneldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, taraftar grubunun markete girmesini engellemeye çalıştı. Taraftarın direnmesi üzerine polis biber gazı kullanarak grubu uzaklaştırdı. Daha sonra otobüslerine binen taraftarlar Ankara\'ya hareket etti.

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