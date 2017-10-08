(Görüntülü Haber) Adana'nın lezzetleri Tepebağ'da tanıtıldı

ADANA,(DHA) ADANA\'da merkez Seyhan İlçe Belediyesi, \'Adana Lezzet Festivali\' kapsamında tarihi Turhan Arın sokakta Adana\'nın meşhur yemeklerini tanıttı. Etli dolmadan içli köfteye kadar birçok yemeğin hazırlandığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Tari ile iş dünyası ve esnaf temsilcileri de katıldı. Başkan Zeydan Karalar, tarihi sokakta yapılan restorasyon sonrası protokol üyelerine sokağı gezdirdi. Demirtaş, Seyhan Belediyesi\'nin tarihi sokakta yaptığı restorasyona değinerek emeği geçenlere teşekkür etti, Tepebağ\'ın tamamen restorasyondan geçirilmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, \"Malumunuz lezzet festivali nedeniyle Adana canlı olacak. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'ın daveti üzerine buraya da katıldık. Belediye başkanımızı çok tebrik ediyorum. Tarihi yapılara dokunulması çok hoşuma gidiyor. Katkılarımız oluyor ama başkanımızın da çok büyük katkıları var. İnşallah Adana\'nın her tarafını özellikle Tepebağ\'ı bu şekilde restore etmemiz lazım. Lezzet festivali, kültür festivali diyoruz. Bunların eş zamanlı gitmesi lazım\" dedi. Dünyanın en lezzetli yiyeceğinin Adana Kebabı olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar DA, Adana mutfağının çok özel olduğunu söyledi.