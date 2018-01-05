(Görüntülü Haber) Adana'nın kurtuluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

Veysel DOGUÇ-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) ADANA\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı. Kentin kurtuluş günü olan 5 Ocak\'ta, ilk tören Atatürk Parkı\'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6\'ncı Mekanize Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü ile milletvekilleri, gaziler, bürokratlar, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Uğur Mumcu Meydanı\'nda yapılacak kutlama töreni, yağmur nedeniyle Adnan Menderes Spor Salonu\'nda yapıldı. Devlet büyüklerinin kutlama mesajlarının okunmasından sonra öğrenciler şiir okudu. ATATÜRK KURTULUŞ İLHAMINI ADANA\'DAN ALDI Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana\'nın milli mücadelede köklü bir şehir olduğunu belirterek, Milli mücadelemizin meşalesi Samsun\'da yakıldı. Bu meşaleyi yakan Atatürk sekiz ay önce buradaydı. Atatürk ilhamını Adana\'dan almış, milletin cesaret noktasında Adanalılardan beslenmiş ve 1919\'un Mayıs\'ında bağımsızlık mücadelesini ateşlemiştir dedi. Mustafa Kemal Atatürk\'ün Hatay meselesini Lozan\'da çözememenin burukluğunu yaşadığını ama hiçbir zaman ümidini yitirmediğini ifade eden Sözlü,Atatürk, \'Kırk asırlık bir yurt köşesi, düşman elinde esir kalamaz\' sözleriyle inancını ifade etmiştir ve buradan da anlaşılacağı üzere Adana milli mücadelenin ilham kaynağı olmakla kalmamış, Cumhuriyet\'in temellendiği şehir olmuştur. Atatürk\'e kurtuluş ilhamı veren şehir aynı zamanda Cumhuriyet\'i temellendirmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Hatay sorununu çözmek noktasında sağlık probleminin olmasına rağmen en son geldiği şehir Adana olmuştur ve Hatay\'ın anavatana katılmasının altyapısını oluşturulduğu ve temel kararların alındığı şehir de yine Adana olmuştur diye konuştu. Ardından Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bisiklet sporcuları, Pozantı Kaymakamlığından alınan Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş\'a teslim etti. Demirtaş da bayrağı öperek teslim aldıktan sonra tören, halk oyunları ve sporcularla çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu.