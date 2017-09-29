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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Adanalı şöhretler adına kaldırım oluşturuldu

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Film Festivali kapsamında, Adanalı ünlüler adına 'Adanalı Şöhretler Kaldırımı' oluşturuldu

29 Eylül 2017 22:34

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Film Festivali kapsamında, Adanalı ünlüler adına \'Adanalı Şöhretler Kaldırımı\' oluşturuldu.

Türk sineması, sanat, müzik, edebiyat, spor ve kültürel alanda ünlü 12 Adanalı isim, festival kapsamında ölümsüzleştirildi. Ünlü Hollywood Bulvarı\'ndan esinlenilerek oluşturulan kaldırımda Yılmaz Güney, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Şener Şen, Suna Kan, Erol Büyükburç, Abidin Dino, Ferdi Tayfur, Menderes Samancılar, Ali Özgentürk, Aytaç Arman ve Fatih Terim\'in adı yer aldı. Atatürk Caddesi üzerinde oluşturulan Adanalı Şöhretler Kaldırımı\'nın açılışına, Menderes Samancılar, Yılmaz Güney\'in kızı Elif Güney Pütün, Erol Büyükburç\'un kızı Evren Büyükburç\'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, sanata ve edebiyata kentin çok büyük katkı sağladığını belirterek, emek verenlerin hiç unutulmadığını anlattı. Menderes Samancılar da, duygusal anlar yaşadığını belirterek teşekkür etti. Kaldırımın açılışını yapanlar, daha sonra anı fotoğrafı çektirdi.

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