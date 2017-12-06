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(Görüntülü Haber) Adana'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’da, polisin bir eve yaptığı baskında uyuşturucu ile yakalanıp, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

06 Aralık 2017 13:42

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’da, polisin bir eve yaptığı baskında uyuşturucu ile yakalanıp, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eve şafak baskını yaptı. Operasyonda, tepsi içinde satışa hazırlanan 750 gram esrar ile 140 gram \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Evde bulunan H.Ü., E.B., Ç.D., T.A. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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