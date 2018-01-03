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(Görüntülü Haber) Adana'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

03 Ocak 2018 13:50

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde \'torbacı\' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının evlerini belirleyen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. \'Şehit Polis Abdullah Yıldırım\' adının verildiği operasyona Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis katıldı. Direnişin görülebileceği değerlendirilen evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, 10 adreste detektör köpeklerle yapılan aramalarda 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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