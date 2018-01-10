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(Görüntülü Haber) Adana'da uyuşturucu operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin durdurup arama yaptığı kamyonetin tavan bölümündeki gizli bölmede 25 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

10 Ocak 2018 14:21

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polisin durdurup arama yaptığı kamyonetin tavan bölümündeki gizli bölmede 25 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği \'Kanas\' ile yapılan aramada, aracın tavan bölümünde 25 kilo 950 gram esrar yakaladı. Uyuşturucu kaçakçılarının, yakalanmamak için, aracın içerisine salamura asma yaprağı doldurup, köpekle yapılacak olan aramadan kurtulmak istedikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücü Ö.Ş. (43), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

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