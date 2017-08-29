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(Görüntülü Haber) Adana'da terör operasyonu: 8 gözaltı

ADANA'da sosyal medya hesaplarından PKK ve bazı aşırı sol örgütlerin propagandasını yapan ve örgütlerle bağlantısı olduğu öne sürülen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

29 Ağustos 2017 11:16

ADANA\'da sosyal medya hesaplarından PKK ve bazı aşırı sol örgütlerin propagandasını yapan ve örgütlerle bağlantısı olduğu öne sürülen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarında PKK ve diğer aşırı sol örgütlerin propagandasını yapıp, örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş ve polis merkezi ekiplerinin desteğiyle çok sayıda eve baskın yapan TEM ekipleri, 8 kişiyi gözaltına alırken,yaptıkları aramalarda şahıslara ait olduğu belirlenen 7 telefona el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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