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(Görüntülü Haber) Adana'da şehit acısı (3)

İKİNCİ ŞEHİT İŞÇİ DE ADANALI Diyarbakır- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gür

29 Ağustos 2017 22:55

İKİNCİ ŞEHİT İŞÇİ DE ADANALI Diyarbakır- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses\'in acı haberi de Adana\'daki ailesine ulaştıdı. Lojistik şirketinde işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Mehmet Gürses\'in merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi\'ndeki evinin önünde Türk Bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu. YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER 3 yıldır bu şirkette çalışan Mehmet Gürses ile birlikte şehit olduğu arkadaşı Mustafa Yılmaz\'ın cenazeleri yarın Adana\'da düzenlenen törenle toprağa verilecek.

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