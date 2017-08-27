(Görüntülü Haber) Adana'da polis otosuna silahlı saldırı

ADANA, (DHA) - ADANA\'da devriye görevi yapan sivil polis otosuna tabanca ile ateş açıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi\'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne ait sivil polis aracına devriye görevi yaparken tabancayla ateş açıldı. Mermiler, 01 LA 379 plakalı otomobilin ön cam ve lastiğine isabet etti. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. Olayın ardından Denizli polis merkezi önündeki yol trafiğe kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.