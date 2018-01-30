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(Görüntülü Haber) Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi

30 Ocak 2018 13:26

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik operasyon düzenledi. Polisin vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerinde aramaları sürerken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri kuş uçurtmadı. Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ederken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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