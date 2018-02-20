(Görüntülü Haber) Adana'da denetim artıyor, suç azalıyor

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da her gün kentin değişik noktalarında çok sayıda uygulama yapan yaparak suç önleme ve suçla mücadele eden polis, 5 ayda rekor sonuçlar almaya başladı. Kent genelinde yapılan asayiş uygulamaları ve şok baskınlarda, son 5 aylık dönem 372 bin 136 kişi kontrol edilerek geçmiş yıllara oranla bu sayı yüzde 183 oranında arttı. Adana Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polisler, otomobil ve işyerlerinde yaptıkları aramalarda 690 silah yakaladı. Geçen yıl 103 olan bu sayının bu yıla oranla yüzde bin 181 artış gösterdiği belirtildi. Ülkeye kaçak yollarla sokulan gümrük kaçağı sigaraya operasyonlarında ise yüzde 1249 artış oldu. Toplamda 133 bin 220 paket kaçak sigaraya el konuldu. Kişilere karşı işlenen suçların yüzde 95\'i aydınlatılırken, bu olayların genelinde yüzde 6\'lık bir düşüş görüldüğü belirtildi. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise önceki yılın son 5 aylık döneminde 5 bin 458 olay meydana gelmiş iken bu yılın son 5 ayında olay sayısı 5 bin 80\'e düşerek, bir önceki yılın 5 aylık dönemine göre yüzde 7 azalma sağlandı. Evden hırsızlık suçlarında olay sayısı 894 iken 783\'e düşerek yüzde 12, otodan hırsızlık suçlarında 588 iken 492\'ye düşerek yüzde 16, oto hırsızlığı suçlarında 34 iken 29\'a düşerek yüzde 15, kapkaç suçlarında 79 iken 44\'e düşerek yüzde 44 azalma olduğu ortaya çıktı. UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK Özellikle uyuşturucu konusunda büyük başarı elde eden ekipler, torbacılara yapılan operasyonlarda yine 5 ayda 617 kişiyi tutukladı. Geçen yıl 446 olan bu rakamda ise yüzde 38\'lik bir artış elde edildiği gözlemlendi. Yakalanan uyuşturucu miktarı ise yüzde 641\'lik bir artış sağlandı. Bu yıl 1 tona yakın esrar, 322 bin 330 adet uyuşturucu hap ele geçilirdi. Bir çok operasyonu bizzat sahada yöneten Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, \"Adana\'da aldığımız sıkı önlemler sonucu suç işleme oranlarında önemli azalmalar yaşandı. Suç ve suçla mücadelemiz gece gündüz devam edecek. Vatandaşlarımız merak etmesin Adana\'da emin ellerde\" dedi. Ayrıca, meydana gelen kasten adam öldürme ve yaralama suçlarında ise yüzde 26\'lık azalma olduğu da kaydedildi.