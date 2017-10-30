(Görüntülü Haber) Adana'da DEAŞ operasyonu

ADANA, (DHA) - ADANA\'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5\'i Suriye uyruklu 18 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon başlattı. Düzenlenen operasyona TEM ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Polisleri de katıldı. 20 adrese eş zamanlı operasyon yapan polis, kritik noktalardaki evlere koç başı ile kapıları açarak girip uzun namlulu silahlarla zanlıları etkisiz hale getirdi. Operasyonda 5\'i Suriye uyruklu 18 kişiyi gözaltına alındıktan sonra sorgu için emniyet müdürlüğüne götürüldü.