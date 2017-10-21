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(Görüntülü Haber) Adana'da bir kadının 100 lirasını gasp eden şüpheli yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 48 yaşındaki Münevver Tiril'in sokak ortasında 100 lirasını gasp ettiği ileri sürülen Uğur B

21 Ekim 2017 16:43

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 48 yaşındaki Münevver Tiril\'in sokak ortasında 100 lirasını gasp ettiği ileri sürülen Uğur B. adliyeye sevk edildi. Olay, geçen hafta merkez Seyhan İlçesi Sinanpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Evine giden Münevver Tiril\'in yolda yanına yaklaşan 25 yaşındaki Uğur B, iddiaya göre cüzdanını istedi. Direnen kadını tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, Tiril\'in cüzdanın içinde bulunan 100 lirayı aldıktan sonra kaçtı. Polisi arayan Tiril, şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda Uğur B.\'yi yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli adliyeye sevk edildi.

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