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(Görüntülü Haber) Adana'da ayakkabı mağazasında yangın

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da bir ayakkabı mağazasında çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi

08 Eylül 2017 02:49

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da bir ayakkabı mağazasında çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Merkez Seyhan İlçesi Cemal Gürsel Caddesi\'nde kapalı olan bir ayakkabı mağazasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kepenklerden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine sevk edilen ekipler, kepenkleri kırıp alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın söndürülürken, ayakkabı mağazasında büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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