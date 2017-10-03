(Görüntülü Haber) Adana'da, 11'nci Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

Murat KİBRİTOĞLU/Eser PAZARBAŞI-ADANA,(DHA) TÜYAP Adana Uluslararası Kongre Merkezi\'nde hizmete giren fuarın açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Tüyap Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ve mobilya sektörü temsilcileri katıldı. Törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, mobilya sektörünün gelişimi ve tanıtılması için düzenlenen fuarların önemli olduğunu söyledi. Demirtaş, \"Mobilya sektörü ülkemizde stratejik bir konumundadır. Mobilya sektörü tüketici profilinde ve talebe göre kendisini devamlı güncellemektedir. Sanayi çeşitliliğinde 5\'nci şehir olan, rekabet gücünü her geçen gün arttıran şehrimizde sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi, sektörün yükselişinin devam etmesi bizim için gurur verici bir tablodur. Sektörün gelişiminde ve ihracatta yapılan işin tanıtılması duyurulması açısından fuarların başarılı geçtiği aşikardır\" dedi. ADANA, ORTADOĞU\'YA EN YAKIN MERKEZ Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Adana\'nın Ortadoğu pazarına en yakın kentlerden biri olduğunu söyledi. Sözlü, \"Mobilyalar bizim hayattaki bir parçamız. Yeni üretilen ürünler herkesin ilgisini çekiyor. Bu fuarda Türkiye genelindeki üreticilerin bir araya gelmesi çok önemli. Adana Ortadoğu pazarına çok yakın bir merkez. Bu açıdan Adana\'da yapılan fuarların önemi bir kez daha artıyor\" diye konuştu. 40 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAĞIZ Tüyap Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise fuarların Çukurova Bölgesi\'ne sosyal, kültürel ve ekonomik katkı sağladığını dile getirdi. Alagöz, \"11. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı\'nda Hindistan, Umman, Lübnan, Dubai, İsrail, Irak, İran, Filistin, Ürdün, Özbekistan, Suudi Arabistan, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden 150 kişilik bir heyeti ağırlayacağız. Aynı zamanda yurt içinden de yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz\" dedi. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. 8 EKİM\'E KADAR AÇIK 8 Ekim\'e kadar açık kalacak olan Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı\'nda Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Ankara, Mersin, Gaziantep ve Osmaniye\'den firmalar bulunuyor. Firmalar, yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları, modüler mobilyalar, bebek-çocuk-genç odaları, çekyatlar, kanepeler, sehpalar ve büro mobilyalarını sergiliyor.