(Görüntülü Haber) Adana Kebap ve şalgamı uluslararası alanda tescillenecek

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA Kebabı\'nın korunarak gelecek nesillere taşınması için Türk Patent Enstitüsü\'nden \'coğrafi işaret ve tescil belgesi\' alan Adana Ticaret Odası (ATO), şalgamın da uluslararası patent başvuru sistemine üye 148 ülkede tescillenmesi için yaptığı başvuru sürecini yakından izliyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Lezzet Festivali\'nde en çok ilgiyi Adana Kebabı gördü. Festival alanında yakılan mangalların başında kebap ve şalgam tüketmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Adana Kebabı ve şalgamıyla ilgili coğrafi işaret ve tescil çalışmalarını sürdüren ATO Başkanı Atila Menevşe, 2004\'te o zaman adı Türk Patent Enstitüsü olan Türk Patent ve Marka Kurumu\'ndan Adana Kebabı\'na ilişkin coğrafi işaret ve tescil belgesi aldıklarını anımsattı. Açtıkları Adana Kebap Akademisi\'nde her yıl ustalara tescilli Adana Kebabı yapımını öğrettiklerini bildiren Menevşe, bugüne dek 300 işletmenin de Tescilli Adana Kebabı belgesi ve logosu aldığını kaydetti. Adana Kebabı\'nın tescil sayesinde korunmaya alındığını aktaran Menevşe, \"Adana Kebabı adı altında ilgisiz ürünlerin tüketicilere sunulmasını engelledik, kebabı korumaya aldık\" dedi. \'MARKALAŞIRIZ\' Adı Adana ile özdeşleşen şalgam ve kebabın uluslararası bir marka haline gelmesi için çabalarının sürdüğünü bildiren Atila Menevşe, şunları kaydetti: \"Adana Kebabı\'na uluslararası patent için Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Uluslararası Bürosu\'na (IB) yapılan başvuru süreci sonuçlanmak üzere. Gerek ülkemizde gerekse uluslararası patent başvuru sistemine üye 148 ülkede Adana Kebabı\'nın aynı kalitede ve aynı lezzette sunulması, gelecek kuşaklara bozulmadan, aslına uygun olarak aynı damak lezzetinde taşınabilmesi konusunda çabamız kesintisiz sürüyor. Şalgama da ulusal patent almak amacıyla geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu\'na başvuru yapmıştık. Şalgamın ulusal patenti sonrası uluslararası coğrafi işaret ve patent işlemlerini tamamlayacağız. Kebap ve şalgama uluslararası patent alınması çok önemli. Böylece ürünlerimizi korumuş oluyoruz ama ayrıca markalaşması için önemli bir adım atılmış oluyor. Bu çabalarımız valimizden belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlarımıza kadar herkes tarafından destek görüyor. Ne kadar markalaşan ürününüz varsa o kadar tanıtım ve geliriniz olur. Bu konuyu çok önemsiyoruz.\"