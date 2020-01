(Görüntülü Haber) Adana Film Festivali'nde sinemacılar onurlandırılacak

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, 25 Eylül- 1 Ekim 2017 arasında düzenlenecek 24. Uluslararası Adana Film Festivali\'nde birçok ilke imza atılacağını söyledi. Sheraton Otel\'de düzenlenen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş ve Pink Organizasyon yöneticisi Namık Biçer ile belediye yetkilileri katıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yaklaşık 6 milyon liraya mal olacak Uluslararası Adana Film Festivali\'nin bu yıl birçok ilke imza atacağını söyledi. Sözlü, \"Festivalde bu yıldan itibaren bir ilk gerçekleştirilerek vizyon sahibi yönetmen ödülü verilmeye başlanacak. Bu ödülle ülkemizde ve dünyada hak ettiği değeri yeterince göremeyen sinemacıların onurlandırılması ve keşfedilmesini amaçlıyoruz. Bu yıl Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü Nijerya asıllı ABD\'li Andrew Dosunmu\'ya veriliyor\' dedi. Yaşar Kemal Efsanesi belgesel filminin de ilk kez seyirciyle kendi topraklarında buluşacağını ifade eden Başkan Sözlü, \" Belgesel dünya prömiyerini yapacak. Büyük yazar Yaşar Kemal\'in doğumundan ölümüne, tüm herkesin tanıklığının aktarıldığı bir film bu\" diye konuştu. ONUR ÖDÜLLERİ Festival kapsamında verilecek onur ödülleri hakkında da bilgi veren Sözlü şöyle devam etti: \"Bu yıl onur ödülleri Türk Sineması\'na katıda bulunan usta sanatçılar Temel Gürsu, Hümeyra, Şemsi İnkaya ve Sami Şekeroğlu\'na verilecek. Adanalı yapımcı sinemacı Arif Keskiner de onur ödülü alacak. 5 ana kategoride Altınkoza Ödülleri dağıtılacak. Festivalde yeni yarışma kategorileri yer alacak. Var olanların muhtevası genişletilecek. Daha önce \'Adana\' başlığıyla hayata geçirilen kategori bu yıl Adana Kısa Filmi adı ve içeriği ile yapılacak. 12 ülkenin katıldığı Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması\'nın kapsamında ise yeryüzünün her noktasından katılım ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Geçmişte Ulusal ve Öğrenci filmleri adıyla düzenlenen kategori 24\'ncü Uluslararası Öğrenci Filmleri yarışması adında olacak. Her bir yarışma kategorisinin farklı dallarıyla birlikte eserler toplam 30 dalda Altınkoza Ödülünü kazanmak için jürinin ve halkın beğenisine sunulacak.\" YILDIZLAR KALDIRIMI YAPILACAK Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş ise 2 yıldır yapılmayan festival kortejinin bu yıl tekrar hayata geçirileceğini, Adanalı sanatçılar için yıldızlar kaldırımı yapılacağını söyledi. Dikilitaş, \"Sevgi korteji 2 yıl aradan sonra bu yıl 27 Eylül\'de Sheraton Oteli\'nde başlayıp, Galeria alanındaki Sinema Kültür Sanat Kasabası\'nda son bulacak. Festivalin bir çok ilkleri bulunuyor. Sinema Kültür Sanat Kasabası Adana\'da bir geleneği başlatmış olacak. Burası daimi bir festival alanına dönüşecek. Burada sinemaya ait her şeyi bulacaksınız. Bu yıl önemli bir ilk daha olacak. Atatürk Caddesi üzerinde Adanalı sanatçılar için yıldızlar kaldırımı olacak. Her yıl bunu arttıracağız. Barajyolunda, Adanalı yazarların kitaplarından oluşan bir kitap anıtı oluşacak. Bunun açılışı da gerçekleştirilecek. Bu yıl sinemaseverlere yüzde 60\'ı Türk olmak üzere 180 filmi 1850 gösterimde sunacağız\" dedi. KONSERLER Festival kapsamında ayrıca, 25 Eylül\'de Aleyna Tilki, 26 Eylül\'de Hadise, 27 Eylül\'de Yaşar konser verecek. Ahmet Selçuk İlkan ise 28 Eylül\'de şiir gecesi düzenlenecek. 29 Eylül\'de ise Feridun Düzağaç, 30 Eylül\'de Zeynep Casalini, 1 Ekim\'de Grup Mega konser verecek. Festival kapsamında açılacak olan Sinema Kültür Sanat Kasabası\'nda bir çok etkinlik de düzenlenecek. Festival süresince, kent genelindeki sinemalarda ücretsiz film gösterimleri yapılacak.