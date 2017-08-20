(Görüntülü Haber) Ada Ekspresi 5 yıl sonra Adapazarı seferini yaptı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) ADA Ekspresi 5 yıl sonra Adapazarı\'na girmeye başladı. Arifiye ile Pendik arasında yolcu taşıyan Ada Ekspresi bugün Adapazarı ile Pendik arasında ilk seferini yaptı. Adapazarı-Haydarpaşa arası yolcu taşıyan, 118 yıllık bir geçmişi olan TCDD\'ye ait Ada Ekspresi bakım çalışmaları nedeniyle 5 yıl önce seferi iptal edildi. Sakarya Arifiye ile Pendik arasında yolcu taşıyan Ada Ekspresi bugünden itibaren Adapazarı Mithatpaşa Garı ile Pendik arasında yolcu taşımaya başladı. Ada Ekspresi, Adapazarı\'ndan günde 4 sefer, İstanbul\'dan 4 sefer yapacak. Ada Ekspresi ile Adapazarı\'na gelen yolcular otobüslerle şehir merkezine götürüldü. Trenin Adapazarı ile Pendik arasında yolcu taşıması vatandaşları memnun etti. Trenin yeniden seferlerine başlamasının kendileri için faydalı olduğunu belirten Nurettin Küçük, \"İstanbul Pendik\'ten geliyoruz. Böyle daha güzel olmuş. Hiç inmeden Adapazarı\'na kadar geldik\" dedi.