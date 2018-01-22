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(Görüntülü Haber)  Acil servis önündeki çatışmada 4 kişi tutuklandı

    Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde çıkan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı

22 Ocak 2018 22:49

 

 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde çıkan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesinde geçen Cuma günü bir eğlence mekanında çıkan kavgada M.D. bıçaklandı. M.D.\'nin Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne getirildiği sırada iki grup arasında çatışma çıktı. Bıçakla yaralanan kişi de kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. Olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğur Torpak, Ercan Top, Özcan Top ve Sinan Rutçi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. \'Adam öldürmeye teşebbüs\' suçlaması ile mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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