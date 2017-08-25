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(Görüntülü Haber) Acemi erler yemin etti

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR'da, vatani görevini yapan 1997/3 tertip birinci kademe acemi erler için yemin töreni düzenlendi

25 Ağustos 2017 16:29

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR\'da, vatani görevini yapan 1997/3 tertip birinci kademe acemi erler için yemin töreni düzenlendi.58\'inci Piyade Alayı Binbaşı Maruf Kışlası\'nda düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Tırtıllı Sürücü Eğitim Alay Komutanı Tank Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar ve asker aileleri katıldı. Piyade ve tank alay sancaklarının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra 1997-3 tertip 4066 acemi er yemin etti. Yaş kütüğüne dönem plaketi çakılmasının ardından kışlaya ilk katılan, eğitim, spor, bakım branşlarında başarılı olan erler ile askerlik görevlerini Burdur 58\'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı\'nda yapmış asker yakınlarına protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri ve hediyeler verildi. 58\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu\'nun konuşmasının ardından tören, Piyade ve Zırhlı Birlikler Marşı\'nın okumasıyla sona erdi.

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