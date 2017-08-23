(Görüntülü Haber) ABD Savunma Bakanı Türkiye’de

Ümit KOZAN/ ANKARA, (DHA)- AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı James Mattis, günübirlik Türkiye ziyaretini gerçekleştiriyor. ABD Savunma Bakanı Mattis ve beraberindeki heyet Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki karşılamanın ardandan Milli Savunma Bakanlığı’na geçti. Mattis, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Canikli ve Mattis, ikili görüşmelere başladı. Daha sonra ABD Savunma Bakanı James Mattis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Mattis’in Ankara ziyaretine kırmızı dosyalar ile geldiği ve PYD krizi ile ilgili bir rapor sunacağı belirtildi.