(Görüntülü Haber) ABD Başkonsolosluğu'nda sakinlik hakim

Sınırlı vize randevusu alanların yarından itibaren işlemlerini gerçekleştireceği öğrenildi. Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İstanbul DHA Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan vize krizinin ardından dün akşam yapılan yazılı açıklama sonrası ABD\'nin Türkiye\'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı. ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda ise bugün sakinlik hakimdi. Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinde önemli bir gelişme yaşandı. ABD Büyükelçiliği\'nden dün akşam yapılan açıklamada “Ön güvenceler temelinde Türkiye\'de kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine inanmaktayız\" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamanın ardından bugün ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'na gelenler oldu. Bazıları pasaport işlemleri için geldiğini belirtilerken bir kaç kişi ise yanlış geldiğini söyleyerek geri döndü. Sınırlı vize randevusu alanların da yarından itibaren işlemlerini gerçekleştireceği öğrenildi.