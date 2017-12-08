(Görüntülü Haber) ABD Başkonsolosluğu önünde 'Kudüs' protestosu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Birleşik Devletler\'in Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.



ABD Başkanı Donald Trump\'un dün akşam Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması dünyada ve Türkiye\'de tepkiye neden oldu. ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bu akşam da alınan karar protesto edildi. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi altında Başkonsolosluğun bulunduğu sokakta saat 20.30\'da toplanan Erbakan Vakfı ve Köklü Değişim üyesi bir grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.



Ardından okunan basın açıklamasında, \"Kudüs, İsrail\'e başkent değil, mezar olacaktır. Sömürgeci ABD\'nin başkanı Trump, dün akşam yaptığı açıklamada İsra ve Miraç toprağı, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs\'ün Yahudi varlığının başkenti olarak tanındığını açıklamıştır. Müslümanlar olarak bizim nazarımızda yok hükmünde olan bu safsatanın sinyallerini ise bir kaç gün öncesinden haber vermiştir\" ifadeleri kullanıldı.



Yapılan açıklamanın ardından gruplar buradan ayrıldı.