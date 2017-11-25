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(Görüntülü Haber) Abant'ta kar yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Abant Tabiat Parkı, ziyaretçilerin ilgisini çekti

25 Kasım 2017 19:22

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Abant Tabiat Parkı, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta içinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı yer yer 10 santime ulaştı. Hafta sonu ise güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte tatilciler Abant\'a akın etti. Kentin gürültüsünden kaçarak doğayla baş başa kalmak isteyenler otelleri doldurdu. Günübirlik ziyaretçiler de hafta sonu Abant\'ı tercih etti. Ziyaretçiler, sonbahar renklerinin hakim olduğu, karla kaplı tabiat parkında doğanın keyfini çıkardı. Kimi ziyaretçiler, göl etrafında karla kaplı alanlarda ve iskelelerde yürüyüşe çıkıp, Abant\'ın eşsiz manzarasında bol bol fotoğraf çekti. Kimisi de ata bindi, faytonlarla göl turu attı.

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