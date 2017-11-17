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(Görüntülü Haber) AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve oyuncu Tuba Büyüküstün Kilis’te

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve UNICEF'in 'İyi Niyet Elçisi' oyuncu Tuba Büyüküstün, Kilis’te AB'nin desteğiyle kurulan mülteci sınıflarının açılış törenine katıldı

17 Kasım 2017 19:07

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve UNICEF\'in \'İyi Niyet Elçisi\' oyuncu Tuba Büyüküstün, Kilis’te AB\'nin desteğiyle kurulan mülteci sınıflarının açılış törenine katıldı. Açılışın ardından sınıfları gezen Berger ve Büyüküstün, Suriyeli öğrencilerle bir süre sohbet etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Büyüküstün\'e açılışa katılması dolayısıyla teşekkür ederek, \"Bugün, burada bizimle birlikte bu açılışa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Önceki gün, Osmaniye’de okulların temel atma törenine katılmıştık. Bugün de bu okulumuzun açılışına katıldık. Öğrencileri ziyaret ettik. Bu tür etkinliklerde yanımızda olmanız, bizi çok mutlu etti; ama en önemlisi, tabi ki Suriye’deki çatışma ortamının ve savaşın sona ermesi diyoruz\" diye konuştu. 

Berger’in eşi Marilena Berger ise AB\'nin desteğiyle açılan UNİCEF okulların açılışında ve öğrencileri ziyaret sırasında kendilerini yalnız bırakmayan Tuba Büyüküstün’e çiçek verip, teşekkür etti. Berger, ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul müdürü Mustafa İsal’e de çiçek vererek, İsal\'in Öğretmenler Günü\'nü kutladı.

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