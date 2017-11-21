(Görüntülü Haber) AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Şanlıurfa, UNESCO dünya mirası adaylığını hak ediyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile beraberindeki büyükelçiler, Şanlıurfa\'daki \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\'nın düzenlendiği alanı gezdi. Kente hayran kaldığını belirten Berger, \"Şanlıurfa, UNESCO Dünya Mirası adaylığını gerçekten hak ediyor\" dedi. Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile AB üyesi 24 ülkenin büyükelçisi, kentteki müzeleri dolaştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\'nın saha çalışmalarını da inceleyen Berger ve büyükelçiler, programa katılan mozaik sanatçılarıyla fotoğraf çektirdi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, beraberindeki büyükelçilerle daha sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Berger, Türkiye’nin Suriyelilere yönelik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi: \"Şanlıurfa’ya geldiğimiz sırada, ilk önce sıra gecesine gittik ve bundan oldukça etkilendik. Şanlıurfa müziğinin, UNESCO başvurusunu hak ettiğini düşünüyorum. Avrupa\'da da 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığınız için destek ihtiyacının çok olduğu anlaşılmış durumda. Özellikle de belediyelerin bu anlamda desteklenmesi, anlaşılmış durumda. Geçen hafta bir program başlattık. Mülteciler için Türkiye\'de 100 okulun inşaatını amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu program dil eğitimi, öğretmen eğitimi ve öğrenciler için başka eğitimleri de kapsıyor. Bir diğer konu da Suriyeli öğrenciler için burs verilmesi. Burada yaptığımız, Suriyeliler için geleceğe yönelik umudu ayakta tutmaktır. Bu bağlamda, BM\'nin \'Kayıp Nesil Olmasın\' programını tam anlamıyla destekliyoruz. Bu yaptıklarımızın, desteklerimizin sadece bir boyutu. Bu bölgedeki birçok şehirle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Umuyorum ki desteklerin devamı gelecek.\" Heyeti Şanlıurfa’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Erin, 550 bin Suriyeliye kucak açan Şanlıurfa\'da, farklı etnik kökene ve dine mensup kişilerin bir arada mutlu yaşadıklarını söyledi. Erin, \"Suriyeli kardeşlerimizin hem toplumsal uyumu hem de geleceğe hazırlanması ve şartlar oluştuğunda, ülkelerine dönmelerini sağlayacak çok sayıda proje var. AB\'nin bu konudaki destekleri için de teşekkür ediyoruz; ancak bu konuda Cumhurbaşkanı\'mızın eleştirilerine katılmamak mümkün değil. Türkiye\'de İstanbul\'dan sonra en fazla Suriyeli nüfusu barındıran kent olarak daha fazla destek ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etmek isterim\" diye konuştu. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve beraberindeki büyükelçiler, daha sonra Şanşıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'yi ziyaret ederek, Suriyelilerin karma resim sergisinin açılışına katıldı.