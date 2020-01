(Görüntülü Haber) AB Büyükelçilerinden Mardin'e ziyaret

Nezir GÜNEŞ- Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger\'in de aralarında olduğu AB ülkeleri büyükelçilerinden oluşan heyet, AB tarafından mali olarak desteklenen projeleri yerinde görmek üzere havayolu ile Mardin\'e geldi. AB tarafından desteklenen ve yapımı tamamlanan altyapıyı yerinde görmek ve projeler kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için Mardin\'e iş ziyareti gerçekleştiren AB Heyeti ilk olarak Mardin Valisi Mustafa Yaman\'ı makamında ziyaret etti. İl genelinde uygulanan projeler hakkında Vali Mustafa Yaman\'dan bilgi alan AB heyet daha sonra özel bir otelde AB Destekli Hayat Boyu Öğrenme Projesinin kapanış etkinliğine katıldı. Törene Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Hayat Boyu Öğrenme Daire Başkanı Cengiz Orta, kurum müdürleri, kursiyerler ve işadamlarının yanı sıra AB Heyetinden de AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB Delegasyonundan İşbirliği Bölümü Başkanı büyükelçi Simona Gatti, Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Estonya Büyükelçisi Marin Mottus, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve Müsteşar Ralf Reusch, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Hırvatistan Büyükelçiliği Maslahatgüzar Ivan Picukaric, Fransa Elçiliğinden Başkâtip Elsa Jouanolou, Hollanda Büyükelçiliğinden İkinci Kâtip Cees van Beek, İngiltere Elçiliğinden İnsani yardım ve göç sorumlusu Alex Ballinger de katıldı. ALMANYA MİLLİ GÜNÜ MARDİN\'DE SU DOLU KADEHLERLE KUTLANDI Program öncesi AB Büyükelçileri Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann\'ı, Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin 27\'nci yılı sebebiyle kutlanan Almanya Milli Gününü kadeh tokuşturarak kutladı. Yemekte alkol ikramı yapılmadığı için şarap yerine su dolu kadehleri tokuşturan AB ülkelerinin büyükelçileri, meslektaşları Erdmann\'ı tebrik etti. Büyükelçi Martin Erdmann da “Berlin duvarının yıkıldığı duygu yüklü günden sonra, 2 Ekim Almanya’nın birlik günüdür. Alman tarihinde Almanların en büyük sevinç günü bugündür. Unutmadığınız için teşekkür ederim\" diyerek kendilerine teşekkür etti. Programın açılış konuşmasını yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB\'nin istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme alanlarında Türkiye ile çok yakın bir işbirliği yürüttüğünü belirterek, \"Bu projelerde verilen bu eğitimlerle kursiyerlerimiz kişisel gelişimlerini artırmanın yanında çalıştıkları kurumun kapasite geliştirmesine de yardımcı oluyorlar. Özel sektör çok önemli bir paydaş durumda. Türk hükümeti ile yaptığımız bu işbirliği nitelikli bir Türk mevzuatı oluşturdu. bu şekilde şirketleri bir araya getiriyor. eğitimlere ihtiyaç duyanlara bu şekilde ulaşabiliyor. Bu proje yaşam boyu destekle kapsamında desteklenmiştir. Burada Türkiye\'de halen desteklenen birçok projemiz var. Birçok projemizde üretim var. Destekleyen STK\'lara valiliğe , AB üyelerine bu projeyi destekledikleri için de teşekkür ediyorum. Sizlere bu eğitimlere katılanlara teşekkür ediyorum. Eğitime katılan herkese başarıla diliyorum\" dedi. \'BOŞANMALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLECEK KURS BİLE AÇABİLİRİZ\' Daha sonra konuşan Hayat Boyu Öğrenme Daire Başkanı Cengiz Orta, proje hakkında bilgiler vererek, \"Bu projelerimizin daha iyi anlaşabilmesi için sizlere uç noktadan bir örnek vereyim. Şu an ki mevzuatımıza göre 12 kursiyeri ve usta öğreticimiz bulduktan sonra açamayacağımız kurs yok. Mesela saat izleme kursuna bile açabilecek yetenek ve imkana sahibiz. Dolayısıyla toplumun her kesimine her yerde eğitim verecek kapasiteye sahibiz. Toplumda dil alanında bir bozulma mı var? Ailede boşanma mı var? Kültürel değerlerimiz mi kayboldu? Bu alanların hepsi ile alakalı kurs verme yeteneğine sahip bir genel müdürlüğüz, bir bakanlığız. Bu bağlamda zamandan ve mekandan bağımsız olarak projelerimiz devam edecek, kurslarımız devam edecek\" diye konuştu. AB DELEGASYONUNDA KATKI İSTEDİ Mardin\'in kültürel, mimari ve tarihi geçmişi hakkında misafirlere bilgi veren Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, kentte 100 bin Suriyeli\'yi misafir ettiklerini ifade ederek, \"Mardin\'de onlarla beraber kardeşe dostca yaşıyoruz. Onları kendimizden bir parça olarak görüyoruz. Eğitimden Sağlığa barınma ihtiyaçlarını her türlü problemine kadar bir çok konuda onlara elimizden geldiğince kendi yurttaş ve vatandaşlarımıza sağladığımız imanların aynısını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki eksik kaldığımız yönler olabilir. Ama bu konuda biz de AB\'nin değerli delegasyonundan da önemli ve güçlü katkılar bekliyoruz. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum\" diye konuştu. Törenden sonra protokol üyeleri ve büyükelçiler tarafından proje kapsamında eğitim gören kursiyerlere sertifikaları verildi. Heyet, programdan sonra AB tarafından 650 bin euro finanse edilerek restore edilen Deyrulzafaran Manastırı\'nı, AB destekli Mardin Atık Su Projesi ve Mardin\'de Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Projelerinin çalışma ofislerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi almak üzere tören alanından ayrıldı. Heyet akşam saatlerinde; Kasri Kanco\'da görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk\'ün vereceği akşam yemeğine katılacak. AB heyeti yarın da kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdikten sonra sivil toplum örgütleriyle bir araya gelecek.