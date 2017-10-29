(Görüntülü Haber) 94 Motosikletle Cumhuriyetin 94. yılı kutlandı

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA AK Parti İlçe Teşkilatı, Cumhuriyetin 94. yılı kutlamaları çerçevesi 94 motosikletliyle ilçe tutu attı. Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı nedeniyle gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında AK Parti Şişli İlçe teşkilatı, 94 motosikletliyle birlikte ilçe turu attı. Türk bayraklarıyla Mecidiyeköy\'deki ilçe binası önünde bir araya gelen motosikletlilere AK Parti İlçe Başkanı Ömer Faruk Günday\' da üstü açık klasik bir otomobille eşlik etti. Şişli\'nin ara sokaklarında dolaşan motosiklet kortejinin turu Halaskargazi Caddesi üzerindeki Atatürk Evi önünde son buldu. Etkinliği düzenleyen AK Parti Şişli İlçe Başkanı Günday korteje katılan motosikletlilere madalya verdi. Günday yaptığı açıklamada, \"Cumhuriyetin 94\'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyet bayramımızı büyük bir çoskuyla kutluyoruz. İlçe binamızın önünden 94 motosikletle Şişli\'nin sokaklarını dolaşacağız. Atatürk Evi\'nde korteji bitireceğiz\" diye konuştu.