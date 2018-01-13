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(Görüntülü Haber) 8'inci kattan düşüp, öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Önder Yıldız (39), hayatını kaybetti

13 Ocak 2018 12:35

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 8\'inci kattaki evinin balkonundan düşen Önder Yıldız (39), hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi\'nde meydana geldi. 11 katlı apartmanın 8\'inci katında ailesiyle yaşayan Önder Sarı, çıktığı balkondan, dengesini kaybedip düştü. Yakınlarının çağırdığı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Sarı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sarı\'nın öldüğünü öğrenen yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçdi.

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