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(Görüntülü Haber) 8 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da ailesinin 8 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Zülfikar Karabaş'ın (27), derede cesedi bulundu

24 Nisan 2018 12:28

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da ailesinin 8 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Zülfikar Karabaş\'ın (27), derede cesedi bulundu. Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi\'nde DSİ\'ye ait sulama kanalının beslediği derede meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında keçi otlatan çocuklar, suyun içinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark edince, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sualtı polisleri tarafından sudan çıkartılan cesedin üzerinden Zülfikar Karabaş adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Güzelevler Mahallesi\'nde berberlik yapan ve 8 gün önce kaybolan Karabaş\'ın ailesi tarafından Köprübaşı Polis Merkezi\'ne kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi. Olay yerine gelen Karabaş\'ın yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Karabaş\'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Karabaş\'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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