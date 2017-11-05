(Görüntülü Haber) 60 yaşındaki engelli intihar etti (Yeniden)

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, 60 yaşındaki ortopedi engelli Emin Sönmez, tüfekle intihar etti.



Olay, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, yürüme engelli Emin Sönmez, kullandığı 02 HY 491 plakalı minibüs ile Adıyaman-Kahta karayolunda park etti. Emin Sönmez, burada bir süre durduktan sonra minibüste bulunan tüfekle intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Emin Sönmez\'in öldüğünü belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Sönmez\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayı duyarak gelen yakınları sinir krizi geçirildi. Jandarma intihar nedenini araştırıyor.