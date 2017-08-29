(Görüntülü Haber) 6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (4)

RUS DOKTOR MÜDAHALE ETTİ Antalya\'da Yiğit Atakan Arı\'nın yaşamını yitirdiği otelin cankurtaranı Özgür Kaplan, olay anını anlattı. Otel havuzunda bir çocuğun çırpındığını gördüğünü belirten Kaplan, derhal havuza atlayarak dışarı çıkardığını söyledi. Kaplan, \"Havuzdan çıkardıktan sonra suni teneffüs ile kalp masajı yaptım, kusturmaya çalıştım. Bu arada ambulansı, hem de otel müdürümü aradım. İnsanlar başıma toplandı. Misafirlerimizden bir Rus, \'Ben doktorum\' dedi. Çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ambulans gelince çocuğu alıp hastaneye götürdü\" dedi. BOĞULMA VE ACİL MÜDAHALE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, uzun bayram tatili nedeniyle ailelerin çocuklarıyla tatile çıktığını, bazen böyle üzücü olaylarla da karşılaşıldığını söyledi. Bunların başında acil sağlık hizmetlerinin önemli travma sorunlarından biri olan boğulmaların geldiğini belirten Prof.Dr. Çete, şöyle konuştu: \"Sadece bu bayram tatiliyle ilişkili olmamakla beraber baktığımızda yaz aylarının başlangıcından beri Antalya, Şanlıurfa gibi bölgelerimizde deniz, havuz, göl, baraj gibi yerlerde çok sayıda boğulma olaylarıyla karşılaştık. Bunların önemli bölümü yüzme bilmeyen erişkinler ve küçük yaştaki çocuklar oluyor. Boğulma olayları, önemli bir sağlık problemi olarak karşımızda bulunuyor. Birinci sırada gerekli güvenlik önlemlerinin alınamaması geliyor. Asıl olay boğulma olayının önüne geçmektir. Boğulma olayının gelişmesini engellemektir. Boğulma olayı gerçekleştikten sonra müdahalenin yaşamda kalabilmekte önemli etkisi var. Ancak daha sınırlı. Öncelikli olay toplum sağlığı açısından koruyucu hizmetler. Yani boğulma olaylarının önüne geçmek. Manavgat\'taki bu olayda çocuk havuzdan çıkarıldığında bilinci yerinde miydi, konuşuyor muydu, soluk alıp verebiliyor muydu? Eğer bunlar var ise dediğim gibi çocuğun bir yana yatırılması, ortamda var ise oksijen desteğinin sağlanması gerekiyordu. 112 ekibi gelene kadar eğer başlanmadıysa bu hayatta kalma oranını azaltıyor.\"