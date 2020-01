(Görüntülü Haber) 6. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum'da gerçekleşecek

Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) - Şampiyona 6-8 Ekim tarihlerinde Türkiye\'den ve dünyanın dört bir yanından sporseverleri ağırlayacak Muğla Valiliği\'nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Bodrum Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, 6-8 Ekim tarihlerinde ilk kez Bodrum\'da gerçekleşecek. Şampiyona Türkiye\'den ve dünyanın dört bir yanından deniz, doğa ve yüzme tutkunu binden fazla sporcuyu ağırlayacak. Organizasyonda; Türkiye\'nin ilk dolunayda yüzme yarışı olan \"Profilo Full Moon Meet/Dolunay\'da Açık Su Yüzme Yarışı\", \"Uluslararası Arena Aquamasters Setur Marinas 4 x 500 mt Relay Meet/Bayrak Yarışı\" ve geleneksel \"Uluslararası Arena Aquamasters Nissan Açık Su Yüzme Maratonu\"ndan oluşan 3 önemli yarış düzenlenecek. Bodrum Yalıçiftlik\'te, Hapimag Sea Garden Resort\'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonayla ilgili Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve şampiyonanın resmi sponsorları Arena Türkiye Distribütörü Sportive A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Selgur, Profilo Pazarlama Müdürü Burcu Seçkin, Setur Marinas Genel Müdürü Emre Doruk, Hapimag Sea Garden Resort Genel Müdürü Kerem Demirkol ve Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yurtbay\'ın basın toplantısı düzenlendi. SELÇUK DEMİREL: \"TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI YARARINA KULAÇ ATIP KATKIDA BULUNMAYA ÇALIŞACAĞIZ\" Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları\'na Bodrum\'daki etapla birlikte toplamda 7 bine yakın sporcunun katılım göstermiş olacağını ifade eden Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, \"Resmi kurumlar, yerel yönetimler ve özel sektörün birlikteliğiyle her geçen yıl gelişen ve büyüyen şampiyonamızda çok özel bir projeyi daha hayata geçireceğiz. İş dünyamızın önemli bireylerinin katılımıyla \"El Ver, Hayata Tutunsun\" sloganıyla Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı yararına kulaç atacak ve bu değerli sivil toplum kuruluşuna katkıda bulunmaya çalışacağız\" dedi. MEHMET KOCADON: \"YÜZME SPORUNUN ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTAN EN GÜZEL UĞRAŞ OLDUĞUNA İNANIYORUM\" Bodrum\'un yüzme sporu için ideal bir coğrafyaya hakim olduğunu dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, \"Yüzme sporunun, zihnen ve bedenen sağlıklı, dinç ve dinamik olmamızı sağlamasının yanı sıra, çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutan en güzel uğraş olduğuna inanıyorum. Bu uğurda elimden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğim. Bu organizasyona ev sahipliği yapacağımız için çok mutlu ve heyecanlıyız\" diye konuştu. ZEYNEP SELGUR: \"ORGANİZASYONUN BİR PARÇASI OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ\" 2015 yılından beri şampiyonanın isim sporsoru olduklarını hatırlatan Arena Türkiye Distribütörü Sportive A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Selgur, \"Yüksek teknolojisiyle profesyonel yüzücülerin tercihi olan Arena ile bu organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm katılımcılara başarılar dileyerek, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu. BURCU SEÇKİN: \"ŞAMPİYONAYI YÜZME SPORUNA OLAN İLGİ VE SEVGİYE YAPACAĞI KATKI NEDENİYLE ÇOK ÖNEMSİYORUZ\" 6. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası kapsamında iki ayrı yarışın sponsorluğunu üstlendiklerini aktaran Profilo Pazarlama Müdürü Burcu Seçkin, \"Bunlardan biri 6 Ekim Cuma akşamı Türkiye\'de ilk kez gerçekleştirilecek dolunayda yüzme yarışı olan Profilo Full Moon Meet, diğeri 8 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek açık su yüzme maratonu içindeki 6 bin metre Profilo Dayanıklılık Parkuru. Şampiyonayı sportif tarafının yanı sıra hem katılımcılara hem de izleyenlere yaşatacağı görsellik ve bu görselliğin yüzme sporuna olan ilgi ve sevgiye yapacağı katkı nedeniyle çok önemsiyoruz\" dedi. EMRE DORUK: \"HEM DENİZCİLİK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE HEM DE DENİZLERİMİZİN KORUNMASINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ\" Türkiye\'nin deniz zenginliğine dikkat çekecek organizasyonlarda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Setur Marinas Genel Müdürü Emre Doruk, \"Hem denizcilik kültürünün geliştirilmesine hem de denizlerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Yüzme sporunun açık deniz bacağı bu misyonumuza dikkat çekmek için bize eşsiz bir imkan veriyor. Ülkemizin önde gelen açık deniz yüzme yarışlarından olan 6. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası\'nın 4 x 500 mt Bayrak Yarışı ayağına da bu anlamda ev sahipliği yapıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar, izleyicilerimize de keyifli seyirler diliyoruz\" ifadelerini kullandı. KEREM DEMİRKOL: \"ŞAMPİYONAYA OLDUKÇA YÜKSEK SAYIDA ULUSLARARASI YÜZÜCÜ KATILACAK\" Şampiyonaya oldukça yüksek sayıda Uluslararası yüzücünün katılacağını dile getiren Hapimag Sea Garden Resort Genel Müdürü Kerem Demirkol, \"Biz de bu güzel organizasyona ev sahipliği yapacağımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. Mavi bayraklı üç koya sahip olan Hapimag Sea Garden Resort, konuklarına unutamayacakları deneyimler yaşatmayı çok önemseyen bir tesis. Bu deneyimlerin başında da su sporları geliyor. Aquamasters\'a ev sahipliği yapacak merkezimiz, Türkiye\'deki tek olimpik ölçü ve hassasiyette olan parkurlara sahip ve 12 ay boyunca kesintisiz hizmet veriyor. Umuyoruz bütün katılımcılar ilk defa bizim otelimizin koylarında ve Bodrum\'da gerçekleşecek bu şampiyonadan mutluluk ve güzel anılarla ayrılacak\" diye konuştu. CEM YURTBAY: \"TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI OLARAK SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ\" Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yurtbay ise \"Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır. Bir çocuğun mutluluğunun dünyalara bedel olduğuna inanıyoruz. Bu anlamlı proje ile Koruncuk Vakfına destek veren Aquamasters ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız\" dedi.