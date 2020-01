(Görüntülü Haber) 56 yaşında ikiz bebek sevinci

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır çocuk hasreti çeken 58 yaşındaki Abdurrahman ve 56 yaşındaki Güllüşen Güzel çifti, tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Güllüşen Güzel, Türkiye\'de en ileri yaşta ikiz annesi unvanıyla tıp literatürüne girdi. Manavgat\'ta oturan Abdurrahman ve Güllüşen Güzel çiftinin 25 yıllık evlat hasreti, 40 gün önce dünyaya gelen ikiz bebekleriyle sona erdi. Güzel çifti, Şükriye Fatmanur ve Bilal Veysel adını verdikleri bebeklerini, dünyaya geldikleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kontrole getirdi. EN İLERİ YAŞTA İKİZ ANNESİ Sezaryenle doğumu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, Gülüşan Güzel\'in, Türkiye\'de en ileri yaşta ikiz bebek dünyaya getiren anne olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kumru, hamilelik sürecinde Güllüşen Güzel\'in yüksek tansiyonu olduğunu belirterek, \"Önce hastanemizde yatışını yaparak incelemelerde bulunduk. Daha sonra taburcu ettik. Tekrar tansiyon yüksekliği şikayetleriyle gelince uzunca bir süre yatışlı takip altında tutuk. Tansiyon yüksekliğine rağmen hamilelikte 34 haftayı geçebildik. 34 hafta bizim \'en az olsun\' diye hedeflediğimiz gebelik haftası. Hastamızın şu an kabaca lohusalığı bitmiş durumda, yani 40 günlerini geçirmiş durumdalar. Bebekler oldukça sağlıklı ve nörolojik durumları iyi görünüyor. Anne de oldukça iyi. Babayı da çok heyecanlı görüyorum, çok etkilenmiş bu doğum olayından. Oldukça mutlu bir aile tablosuyla karşı karşıyayız\" diye konuştu. İLERİ YAŞTA GEBELİK RİSKLİ İleri yaş gebelikleri korkulan gebelikler olarak adlandırdıklarını aktaran Prof. Dr. Kumru, \"İleri yaştaki gebeliklerde kromozom bozuklukları riski artıyor. Gebelik zehirlenmesi, tansiyon yükselmesi ile birlikte giden tablo riski artıyor. Gebelikte diyabet riski artıyor. Hastamızda diyabet çıkmadı, sadece tansiyon riski arttı. Biz de elimizden geldiğince onunla mücadele ettik\" dedi. VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUNLAR Anne Güllüşen Güzel, hamileliği süresinde yüksek tansiyon çıkınca Manavgat\'taki doktorunun kendisini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne yönlendirdiğini söyledi. 34\'üncü haftada bebeklerini dünyaya getirdiğini belirten Güzel, \"Özel bir hastanede tüp bebek yöntemiyle hamile kaldım. Bu süreçte tansiyon hastalığım ortaya çıkınca devamlı takip altındaydım. Çok zor bir hamilelik dönemi yaşadım fakat üniversitedeki hocalarımızın sayesinde başardım çok şükür. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Evlilikte 25 yıl geçirdik, şu an çok mutluyuz. Çok şükür iki bebeğimi de sağlıklı dünyaya getirdim. Allah olmayan herkese versin. Bizlere de sağlıkla büyütmeyi nasıp etsin\" diye konuştu. EVDE ÇOCUK SESİNE HASRET KALMIŞTIM Eşinin 25 yılda 3-4 kez düşük yaptığını söyleyen Abdurrahman Güzel ise \"Kısmet bugüneymiş. İki çocuğumuz oldu, duygularımı anlatamam. Bunun mutluluğu çok başka bir şey. Evin içinde çocuk sesine hasrettim. Dışarıda bir çocuk bir baba ile oynarken ben kendi kendime ağlıyordum. \'Allahım ben de bu duyguları yaşayacak mıyım, çocuğumu kucağıma alacak mıyım\' diye düşünüyordum. Şu an bunu tattım, bundan sonra ölsem de gam yemem. Rabbim sağlık sıhhat versin hepsine\" dedi. Çocuklara eşiyle birlikte baktıklarını söyleyen Abdurrahman Güzel, mutluluğunu ifade ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Güzel, \"Şu an çok duygu yüklüyüm, çünkü ben baba sevgisi almadan büyüdüm\" dedi.