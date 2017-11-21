T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 500 liralık saat satın aldı, 2 bin liralık saati çaldı

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Bakırköy'de bir saat mağazasına gelen kadın, 500 lira değerinde saat satın aldı, önceden incelediği 2 bin TL'lik saati de çantasına attı

21 Kasım 2017 16:03

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Bakırköy\'de bir saat mağazasına gelen kadın, 500 lira değerinde saat satın aldı, önceden incelediği 2 bin TL\'lik saati de çantasına attı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Zeytinlik Mahallesi\'ndeki pasajda bulunan bir saat satış mağazasında meydana geldi. İş yerine gelen bir kadın, önce vitrindeki saatleri inceledi. Çalışanlardan beğendiği saatleri isteyen kadın, saatleri tek tek koluna takarak denedi. Mağazada bulunanların bir anlık dalgınlığından faydalanan kadın koluna denemek için taktığı saatlerden birini hızla çıkarıp çantasına attı. Kadın daha sonra başka saatleri de denedi. 500 TL değerindeki bir saati beğenerek satın alan kadın, alışverişin ardından iş yerinden ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamera kayıtları tarafından saniye saniye kaydedildi. \"SAATİN DEĞERİ 2 BİN LİRA\" Kadın hakkında şikayette bulunan mağaza sahibi Ersan Gürdal, çalınan saatin değerinin 2 bin TL olduğunu söyledi. Gürdal, \"Şık giyimli bir kadındı. Hiç düşünmedik böyle bir şey yapacağını. Durumu fark ettiğimizde kamera kayıtlarını inceleme gereği duyduk. Kayıtlara baktığımızda kadının 2 bin TL\'lik saatini çantasına attığını gördük\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraAKTÜRKDHA BakırköyTLOlay Zeytinlik MahallesiMağazadaKadınDEĞERİBİN LİRA" KadınErsan GürdalGürdalHiçDurumuKayıtlara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24