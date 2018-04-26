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(Görüntülü Haber) 5 ilde kalpazanlara operasyon: 15 gözaltı (2)

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin piyasaya sahte para sürdüğünü belirleyerek çalışma başlattı

26 Nisan 2018 20:41

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin piyasaya sahte para sürdüğünü belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptığı soruşturma sonucu 5 ilde 25 şüpheliyi tespit etti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul, Samsun, Gaziantep, Antalya ve Balıkesir\'de bulunan 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 15 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin bazı adreslerdeki işlemlerinin devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte para yapımında kullanılan para kağıdı, basımı tamamlanmış fakat kesilmemiş 50, 100 ve 200 liralık balyalar halinde paralar ile para basımında kullanılan yazıcılar ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında, \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak\' ile \'Parada sahtecilik\' suçlarından işlem başlatılacağı öğrenildi.

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