(Görüntülü Haber) 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de yasadışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 12 kişi yakalandı. Şüphelilerden FETÖ bağlantısı tespit edilen başbakanlık röportörleri, öğretmen ve \'İzmir emniyet imamı\' olduğu öne sürülen 1\'i kadın, 5 kişi, adliyeye sevk edildi.



Edirne 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut devriyeleri, Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri civarında, ellerinde botla nehirden karşıya geçmeye çalışan aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 12 Türk vatandaşı yakaladı. Yapılan araştırmada, gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen öğretmen, başbakanlık röportörleri ve \'İzmir emniyet imamı\' olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'na teslim edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 1\'i kadın, 5 şüpheli, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.



İzmir Emniyet imamı olduğu öne sürülen Abdullah B. hakkında, 2 mahkeme tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı olduğu belirtildi. Şüphelilerin adliyedeki soruşturmaları devam ediyor.