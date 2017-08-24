(Görüntülü Haber) 4'üncü kez aynı kafeyi soydu

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, aynı kafeye 4\'üncü kez giren hırsız, kasada bulunan dizüstü bilgisayar, tablet ve paraları çaldı. Olay, İzmit Körfez Mahallesi\'nde Kocaeli Adliyesi\'nin yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Bir ay içerisinde 3 kez aynı kafeyi soyan hırsız, dün gece de hırsızlık yapmak için tekrar kafeye girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde içeri giren hırsız, oyun makinelerinde bulunan madeni paraları ve kasada bulunan dizüstü bilgisayar, tablet ve 250 lirayı aldı. Kafe işletmecisi Bahadır Özgürler güvenlik kamerası görüntülerini polise verirken, hırsızın yakalanmasını istedi. Bahadır Özgürler hırsızın bilgisayar, tablet ve paraları çaldıktan sonra mutfağa giderek kahve hazırlayıp içtiğini belirterek, \"Dört seferdir geliyor, tabletleri, yüklü miktarda paramızı çaldı. Rahat bir şekilde kahve içiyor, oyun makinelerinden kasaları boşaltıyor. Üç gün önce yine gelmişti, dün yine geldi. Kayıtlar var, kayıtları verdik. Şikayet ettik ama bir türlü yakalanamıyor. Yetkililerden bu konuyu en kısa zamanda çözmelerini istiyoruz\" dedi.