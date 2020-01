(Görüntülü Haber) 41 iş kadını Van'ı gezdi

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, farklı kentlerden 41 iş kadını \'Ekonomide Kadın ve Kariyer\' programı kapsamında Van\'a geldi. Kadınlar, çeşitli programlara katılıp, Van\'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.



TOBB Van Kadın Girişimcileri Kurulu Başkanlığı ile Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından \'Ekonomide Kadın ve Kariyer\' konulu panele katılmak üzere Manisa, Kütahya, Aydın ve Denizli\'den, Van\'a gelen kadın girişimciler, program kapsamında kentin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. Kadın girişimciler, ilk gün panele katılırken ikinci gün ise Akdamar adasına bir gezi düzenledi. Van ile ilgili duyduklarıyla gördüklerinin çok farklı olduğunu, kentin kendilerini adeta büyülediğini belirten kadınlar, ziyaret kapsamında bol bol alışveriş yaptıklarını ve yöresel ürünleri tattıklarını, daha sonra yine Van\'a geleceklerini söyledi. Kadın girişimciler, özellikle yöre insanının sıcakkanlı tavrından çok etkilendiklerini, Van\'ın canlı ve hareketli bir kent olduğunu gözlemlediklerini söyledi.



TÜRKER: BİZ DOĞU İÇİN ÇOK GEÇ KALMIŞIZ



Van\'da bulunmakta çok mutlu olduklarını ve doğu ile batı arasında bir kardeş ve ticaret birlikteliği oluşturmak istediklerini belirten TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Başkanılığı ve aynı zamanda Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığını yürüten iş kadını Esen Türker, şöyle konuştu:



\"Biz Bingöl\'de bakanlığın organize ettiği bir doğu programına katıldık. Kadın zirvesi oldu, benim ilk doğu seyahatim orasıydı. Bingöl, Batman ve Mardin\'i gezdikten sonra inanılmaz pişmanlıklarım oldu. \'Doğu için çok geç kalmışız\' dedim ve ilk fırsatta doğuya bir gezi düzenlemeyi planlamıştım, Van, ondan sonraki adım oldu. Önce Van\'ı tanımayı, kardeş birlikteliği oluşturmayı istedik. Bu aslında bir ticaret birlikteliği sayılabilir. Alışveriş yaptık, gezdik, dolaştık. Yeni kişilerle tanıştık, bu Van\'a ilk seyahatimiz. Ama son değil. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Van\'ı çok beğendim. Sosyal medya hesaplarımdan sürekli Van\'ı paylaştım. Biz bir Van kardeşliği oluşturduk. Bundan sonra da bizim arkamızdan da çok kişinin buraya geleceğine inanıyorum. Duyduklarımızla, gördüklerimiz çok farklı ve herkesin gelmesi için de teşvik edeceğim.\"



İş kadını Hezer Serminkırıcı da \"Gezinin amacı buradaki kadın girişimcileri ve Van\'ı tanımak. Gezideki izlenimim beklentimin çok daha üstünde. Her şey muhteşem, Van daha muhteşem. Keşke daha önce gelseydim. Döndükten sora tüm arkadaşlarıma, aileme Van\'ı gelip görmelerini tavsiye edeceğim. Van\'ın yemekleri çok güzel, yöresel yemeklerden yeme fırsatımız oldu.\" dedi.



Aydın\'dan geziye katılan Memnune Urgancı ise, şöyle konuştu:



\"Van\'a hep gelmek istemiştim. Ama Van\'ı hep farklı lanse etmişlerdi. Kötü bir şekilde anlatmışlardı, akşam 18.00\'den sonra dışarıya çıkamayacağımızı düşünmüştük. Ama gelip gördüğümde o kadar farklı bir manzara ile karşılaştım ki her yer cıvıl cıvıl, insanlar çok güzel. Çok güzel bir şekilde bizi ağırladılar. Van\'ın yöresel yemeklerinden tattık, geziler yaptık. Yine geleceğiz, çok beğendik. Ben turizmciyim herkese Van\'ı önereceğim.\"



Kütahyalı gazeteci Semra Tozaraydın, Van\'ın gezilip görülmesi gereken bir şehir olduğunu söyleyerek, \"Van öyle bir ortam sundu ki, Van kendini anlattı. İnsanların samimiyeti ile bizim her şeyi burada da öğrenebileceğimizi anlattı. Kadın Girişimciler kurullarıyız. Manisa\'dan, Kütahya\'dan, Denizli\'den ve Aydın\'dan gelen girişimciler olarak Van\'daki girişimcilerle toplantı yaptık. Bize iki ay önce bu program söylendiğinde kış mevsimi, nasıl gideceğiz. Ama Van\'a geldik, gördük ki hava çok güzel, gezdik. Akdamar Kilisesini hep anlatıyorlardı. Buradan ayrılamıyoruz, harika bir ortam.\" dedi.