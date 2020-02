(Görüntülü Haber) 400 öğrenci ‘Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda kıyasıya yarıştı

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU Belediyesi, öğrencilerde olumlu rekabet duygusu oluşturmak ve sağlıklı gelişimlerine destek vermek amacıyla \'Okullar Arası Satranç Turnuvası\' düzenledi. Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği işbirliği ile gerçekleşen turnuva; renkli görüntülere sahne oldu. Kasımpaşa Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona Beyoğlu’nda ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören ve yaşları 6 ile 17 arasında değişen 400’e yakın öğrenci katıldı. Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 4 farklı kategoride yapılan ve her kategoride ilk 3’e giren yarışmacılara sürpriz ödüller verileceği turnuvada öğrenciler kıyasıya yarıştı. “SATRANÇTA HER ŞEY HAMLEYE GÖRE DEĞİŞİYOR” Satranç oynamaya çok küçük yaşta başladığını kaydeden 12 yaşındaki Matei Cristian Vlad, “Bence satranç oynamak çok güzel. Hep babamla oynarım. Yendiğim için çok mutluyum. Bu oyunu sakin oynamak iyidir. Çünkü düşünülmesi gereken hamleler var. Mesela her şey hamleye göre değişiyor” şeklinde konuştu. “SANTRANCIN KURALI DÜŞÜNMEK VE SAKİN OLMAK” Satrancın kuralının düşünmek ve sakin olmak olduğunu ifade eden 14 yaşındaki Furkan Akyüz, satrancın zekâsını geliştirmede büyük önem arz ettiğini söyledi. 10 yaşından beri satranç oynayarak kişisel gelişimine fayda sağladığını belirten Akyüz, “Bu oyunda hem rekabet hem dostluk var. Önümüzde 5 maç daha var. Kimin kazanacağını Allah bilir. İnşallah kazanırım” dedi. 9 yaşındaki Berfin Hızır ise “Bu oyun zekâ işi. Zekâ olmadan bu oyun oynanamaz. Ben zekâmı ve rekabet duygumu geliştirmek için oynuyorum. Bu turnuvaları çok seviyorum ve hep devam etmesini istiyorum” diye konuştu. “SATRANÇ ÇOCUKLARI ÇAĞIN RUHUNA UYGUN HAZIRLAMAKTADIR” Turnuvaya katılarak öğrencilerle satranç oynayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi: “Zekânın, aklın, bilginin, bilgi teknolojilerinin ve smart uygulamaların akıllı çağındayız. O yüzden matematik, strateji, bilim ve kurgu konuları çocuklar için çok kıymetli. Satranç sadece spor değildir. Satranç çocukları çağın ruhuna uygun hazırlamaktadır. Satranç çocukların zihinsel, plan ve matematik yeteneklerini geliştirmeleri ve oyun kurgulamaları için önemlidir. Çocukları geleceğe hazırlamak için birçok aktivite yapıyoruz. Bunu yeri çok farklı ve önemlidir. Her sene bu turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz.” Turnuva, 28 Şubat 2018’de sona erecek.