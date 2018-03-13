(Görüntülü Haber) 40 çocuk, 40 kemanla başlayan orkestra 800 kişilik oldu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Tepebaşı Belediyesi bünyesinde 2 yıl önce 40 keman alınıp 40 çocuğun katılımıyla kurulan \'İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası\', şimdi 800 çocukla çalışmalarını sürdürüyor. Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç, orkestranın bugüne kadar 15\'ün üzerinde yurt içi konseri verdiğini, Belçika\'da katıldığı festivalde de 3\'üncü olduğunu belirtti. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası\'nın kuruluş öyküsünü de anlatan Ataç şunları söyledi: \"Özellikle sokak suçlarına ve uyuşturucuya karşı 1970\'te Venezuela\'da, bu bahsettiğim konular çok önlenemez duruma gelmiş. Devlet vatandaşa soruyor. Diyor ki \'bu sokak suçlarını ve uyuşturucuyu nasıl önleyelim?\' Tartışmalar oluyor. Bir bestekar piyanist diyor ki \'boş zamanlarda çocuklara keman çaldıralım.\' Ve bu müthiş bir ilgi oluyor. Ve bir anda Venezuela\'da büyük orkestralar kuruluyor. Sokak suçları ve uyuşturucu minimum noktalara iniyor. Ondan sonra bütün dünyaya örnek bir model oluyor. Türkiye\'de de bu modeli ilk olarak İstanbul\'da Barış İçin Müzik Vakfı benimsiyor. Vakıf, bize de orkestra kurma teklifinde bulundu. Daha doğrusu Türkiye\'de ilk teklif ettikleri yer Tepebaşı Belediyesi oldu. Biz de hemen kabul edip bu işe başladık. 2 yıl önce 24 Ocak\'ta ilk çalışmalarımızı o zaman yaptık. 40 tane keman aldık. 23 Nisan Merkezimizdeki 40 çocukla çalışmalara başladık. Tabi bu başlangıç çok yankılandı. Ekonomik açıdan sıkıntılı ailelerin çocuklarını da tercih etmeyi planladık ama her türlü, zenginin çocuğu da geldi, orta hallinin çocuğu da geldi, ekonomik açıdan sıkıntılı insanların çocukları da geldi ve bugün bu doğdu. \" BELÇİKA\'DA 3\'ÜNCÜ OLDULAR Bugüne kadar Eskişehir\'de ve çeşitli illerde 15\'ten fazla konser verdiklerini belirten Ahmet Ataç, \"İstanbul\'da, Ankara\'da, İzmir\'de konserler verdik. Çocuk orkestramız dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer\'in Ankara\'daki bir programı içinde ona eşlik etti. Orkestramız Eskişehir\'de Fazıl Say ile birlikte çaldı. Geçen Mayıs ayında Brüksel\'de \'Gençler ve Çocuklar İçin Müzik Festivali\'ne davet edildik, oraya 100 çocuğumuzla gittik. Orada yaklaşık 5 bin civarında katılımcı vardı. Bizim de aralarında bulunduğumuz 9 çocuk orkestrası bir jüri tarafından yarışmaya sokuldu. Bizim çocuklarımız üçüncü oldu. Bizim dışımızda 8 tane orkestra, müzik okullarıydı. Biz sosyal projeydik. Onun için bizin kazandığımız o üçüncülük çok değerliydi\" dedi. 26 ÇOCUK KONSERVATUVARI KAZANDI Şu anda Çocuk Senfoni Orkestrası\'nda 7-17 yaş arası 800 çocuğun kayıtlı olduğunu söyleyen başkan Ataç, \"Bu iş büyüyerek gidiyor, başarıyla gidiyor. Geçen yıl 26 çocuğumuz konservatuvarı kazandı. Hiçbir yetenek sınavı yapmadan, kim müracaat ederse alınan orkestramızın başarı sağlaması bizim açımızdan, Eskişehir açısından büyük bir gurur kaynağıdır\" diye konuştu. BATMAN\'A GİDECEKLER Başkan Ahmet Ataç, önümüzdeki 23 Nisan\'da senfoni orkestrasının Eskişehir\'de konser vereceğini, ardından da konser vermek için Batman\'a gideceğini söyledi. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası\'nda yer alan çocuklar da orkestarayı çok sevdiklerini, ailelerinin de kendilerine destek verdiklerini belirtti.