(Görüntülü Haber) 4 katlı binadan atladı, ağır yaralandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, 24 yaşındaki Kadir S. çıktığı 4 katlı binanın çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin gözü önünde 20 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralanan Kadir S., hastanede tedavi altına alındı.



Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Altıntop Mahallesi Eflatun Sokak\'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Kadir S.\'yi gören çevredekiler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların aşağı inmesi yönündeki telkinlere aldırmayan Kadir S., yaklaşık 20 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kadir S.\'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kadir S.\'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.