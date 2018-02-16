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(Görüntülü Haber) 4 bin lira başlık parasıyla kaçarken yakalandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da dün Mehmet K

16 Şubat 2018 18:02

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da dün Mehmet K.(55) ile dini nikahla evlenip, sabah başlık parası olarak aldığı 4 bin lirayla kaçmaya çalışan A.S. yakalanıp, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Kayalık Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet K., Gaziantep\'te bir yakını aracılığıyla tanıştığı A.S. ile dini nikah kıydırıp evlendi. Mehmet K.\'nın 4 bin lira başlık parası verdiği A.S., iddiaya göre sabah saatlerinde parayla evden ayrılıp kaçmaya çalıştı. Mehmet K.\'nın yakınlarının kovalamasıyla yakalanan kadın, polise teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Mahir ALAN ADIYAMAN DHA ADIYAMANMehmetOlayKayalık MahallesiGaziantepPolis

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